У побережья Ливии утонули более 60 мигрантов, среди них были дети

Лодку захлестнули высокие волны, а 61 мигрант, включая детей, пропали без вести и считаются мертвыми.

Во время кораблекрушения у берегов Ливии утонули более 60 мигрантов. Об этом со ссылкой на Международную организацию по миграции сообщает BBC

Отмечается, что выжившие рассказывают, что судно покинуло ливийский город Зувара с примерно 86 людьми на борту. Лодка захлестнула высокие волны, а 61 мигрант, включая детей, пропали без вести и считаются погибшими.

Ливия является одним из основных пунктов отправки для мигрантов, пытающихся пересечь Средиземное море и попасть в Европу.

По информации AFP, большинство пассажиров затонувшей лодки были гражданами Нигерии, Гамбии и других африканских стран.

Представители Международной организации по миграции оказали медицинскую помощь выжившим, 25 человек были направлены в центр содержания неподалеку от Триполи.

Напомним, в октябре на Канарах за три дня высадилось более 1,6 тыс. нелегалов . Большинство судов с мигрантами причалили к острову Иерро, который за предыдущие несколько недель принял уже несколько тысяч мигрантов.

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