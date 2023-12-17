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У побережья Ливии утонули более 60 мигрантов, среди них были дети

Лодку захлестнули высокие волны, а 61 мигрант, включая детей, пропали без вести и считаются мертвыми.
У побережья Ливии утонули более 60 мигрантов, среди них были дети
Во время кораблекрушения у берегов Ливии утонули более 60 мигрантов. Об этом со ссылкой на Международную организацию по миграции сообщает BBC.
 
Отмечается, что выжившие рассказывают, что судно покинуло ливийский город Зувара с примерно 86 людьми на борту. Лодка захлестнула высокие волны, а 61 мигрант, включая детей, пропали без вести и считаются погибшими.
 
Ливия является одним из основных пунктов отправки для мигрантов, пытающихся пересечь Средиземное море и попасть в Европу.
 
По информации AFP, большинство пассажиров затонувшей лодки были гражданами Нигерии, Гамбии и других африканских стран.
 
Представители Международной организации по миграции оказали медицинскую помощь выжившим, 25 человек были направлены в центр содержания неподалеку от Триполи.
 
Напомним, в октябре на Канарах за три дня высадилось более 1,6 тыс. нелегалов. Большинство судов с мигрантами причалили к острову Иерро, который за предыдущие несколько недель принял уже несколько тысяч мигрантов.
 

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