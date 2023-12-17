В Кувейте назвали имя нового эмира

Шейх Мешаль аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах заменит на этом посту шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха, умершего в возрасте 86 лет.

В Кувейте объявили о назначении шейха Мешала аль-Ахмада аль-Джабера аль-Сабаха – бывшего наследного принца – новым эмиром страны. Об этом в субботу, 16 декабря, сообщает Anadolu Agency

Отмечается, что в своем заявлении Кабинет министров Кувейта официально провозгласил 83-летнего шейха Мешала новым эмиром страны. Согласно конституционным положениям Кувейта, кронпринц берет бразды правления, когда наступает его очередь.

Новый эмир сменил на этом посту шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха, скончавшегося в возрасте 86 лет.

Покойного эмира похоронят в воскресенье во время церемонии, где будут присутствовать только близкие родственники. Эмир Диван сообщил, что церемонии состоятся в мечети Билл ибн Рабах в городе Кувейт.

Новый эмир и королевская семья будут принимать соболезнования во дворце Баян в понедельник и вторник.

Правительство Кувейта в официальном заявлении также выразило соболезнования в связи со смертью эмира, объявив 40-дневный траур и закрытие официальных учреждений на три дня.

Как сообщается на сайте наследного принца Кувейта, шейх Мешаль аль-Ахмад аль-Джабер аль-Сабах родился в 1940 году и вырос в правящем доме "седьмым сыном правителя Кувейта шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабахи и братом троих" приходится на период с 1977 по нынешний год, включая шейха Навафа аль-Ахмада аль-Сабаха, его сводного брата.

До смерти своего предшественника шейх Мешал также занимал должность зама эмира. В своих речах он постоянно отмечал важность консенсуса между Кабинетом министров и Национальной ассамблеей (парламентом), чтобы учесть пожелания общественности после предыдущих политических кризисов между этими двумя органами.

Эмир Мешал является семнадцатым правителем страны и пятым в истории страны, который принял конституционную присягу перед Национальным собранием, в соответствии с Конституцией и положениями Закона о престолонаследии.

. Как известно, Наваф аль-Ахмед принял присягу в сентябре 2020 года. Правительство назначило его новым эмиром Кувейта после смерти сводного брата шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера аль-Сабаха в возрасте 91 года

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