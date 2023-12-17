На юге Газа погиб французский дипломат

Сотрудник МИД Франции получил смертельные ранения во время израильской бомбардировки Рафаха.

В секторе Газа погиб французский дипломат. Об этом 16 декабря сообщило Министерство иностранных дел Франции.

Отмечается, что мужчина получил смертельные ранения во время израильской бомбардировки Рафаха 13 декабря. Он находился в доме одного из своих коллег из Генконсульства Франции вместе с двумя другими сотрудниками и многочисленными членами их семей.

По данным МИД, в результате обстрела погибли еще около десяти человек.

"Франция осуждает бомбардировку жилого дома, повлекшую гибель многих мирных жителей. Мы требуем, чтобы израильские власти как можно быстрее пролили свет на обстоятельства этого инцидента", - говорится в заявлении.

Напомним, 5 декабря армия обороны Израиля заявила о третьем этапе наземной операции против группировки ХАМАС, сосредоточившейся на центрах боевиков в южной части Газы.

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