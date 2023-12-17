Почта
Язык сайта: Русский | Українська
 

На юге Газа погиб французский дипломат

Сотрудник МИД Франции получил смертельные ранения во время израильской бомбардировки Рафаха.
На юге Газа погиб французский дипломат

В секторе Газа погиб французский дипломат. Об этом 16 декабря сообщило Министерство иностранных дел Франции.

Отмечается, что мужчина получил смертельные ранения во время израильской бомбардировки Рафаха 13 декабря. Он находился в доме одного из своих коллег из Генконсульства Франции вместе с двумя другими сотрудниками и многочисленными членами их семей.

По данным МИД, в результате обстрела погибли еще около десяти человек.

"Франция осуждает бомбардировку жилого дома, повлекшую гибель многих мирных жителей. Мы требуем, чтобы израильские власти как можно быстрее пролили свет на обстоятельства этого инцидента", - говорится в заявлении.

Напомним, 5 декабря армия обороны Израиля заявила о третьем этапе наземной операции против группировки ХАМАС, сосредоточившейся на центрах боевиков в южной части Газы.

Международное давление не остановит войну Израиля против ХАМАС - Нетаньяху

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp

 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри "Новости bigmir)net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK