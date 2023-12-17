В Минобороны РФ заявили о "35 сбитых дронов"

Беспилотники якобы уничтожили над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Минобороны РФ заявило, что ночью и утром 17 декабря противовоздушная оборона страны якобы приостановила атаку 35 "украинских" беспилотников на объекты в трех областях. Об этом говорится в сообщении ведомства Telegram.

Как утверждается, ночью российские средства ПВО "уничтожили и перехватили 33 украинских беспилотных летательных аппарата" над территориями Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.

Утром еще два БПЛА якобы сбили в Волгоградской области.

Напомним, ночью 16 декабря беспилотники атаковали Курскую область РФ. В результате "налета" были повреждены дома и ЛЭП.

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