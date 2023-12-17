В Словакии попал в аварию автобус из Украины
В Словакии автобус, следовавший к границе с Украиной, попал в ДТП. Об этом 17 декабря сообщила местная полиция.
Отмечается, что дорога между горным перевалом Даргов и городом Сечевце временно заблокирована из-за аварии.
По предварительной информации, автобус опрокинулся, ДТП прошло без жертв.
По данным Dnes24 со ссылкой на экстренные службы, в транспортном средстве из Украины находились 53 пассажира и двое водителей. Сейчас известно о девяти раненых, среди которых есть дети.
Cмотрите фотогалерею: В Словакии попал в аварию автобус из Украины
Напомним, 3 октября в Венеции пассажирский автобус упал с эстакады на железную дорогу. В результате аварии 21 человек погиб, 18 пострадали, среди жертв - девять украинцев.
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