Транспортное средство с 53 пассажирами направлялось к словацко-украинской границе. Известно о по меньшей мере девяти пострадавших, среди них - дети.

В Словакии автобус, следовавший к границе с Украиной, попал в ДТП. Об этом 17 декабря сообщила местная полиция.

Отмечается, что дорога между горным перевалом Даргов и городом Сечевце временно заблокирована из-за аварии.

По предварительной информации, автобус опрокинулся, ДТП прошло без жертв.

По данным Dnes24 со ссылкой на экстренные службы, в транспортном средстве из Украины находились 53 пассажира и двое водителей. Сейчас известно о девяти раненых, среди которых есть дети.

Cмотрите фотогалерею: В Словакии попал в аварию автобус из Украины

Напомним, 3 октября в Венеции пассажирский автобус упал с эстакады на железную дорогу. В результате аварии 21 человек погиб, 18 пострадали, среди жертв - девять украинцев.

На границе с Польшей поляк сбил троих украинских водителей

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