В РФ заявили о "стрелковом бое" в Белгородской области

Под "обстрелом ВСУ" якобы находится село Теребрено, есть повреждения линий электропередачи.

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что село Теребрено Краснояружского района якобы обстреливают Вооруженные силы Украины, в его окрестностях идет "стрелковый бой". Об этом он написал в Telegram 17 декабря.

"По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", - утверждает глава региона.

По его словам, есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью и утром в воскресенье ПВО страны якобы приостановило атаку 35 "украинских" беспилотников на объекты в трех областях. По данным российских пабликов, дроны направлялись в сторону военного аэродрома Морозовск в Ростовской области.

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