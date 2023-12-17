В РФ заявили о "стрелковом бое" в Белгородской области
Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что село Теребрено Краснояружского района якобы обстреливают Вооруженные силы Украины, в его окрестностях идет "стрелковый бой". Об этом он написал в Telegram 17 декабря.
"По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", - утверждает глава региона.
По его словам, есть повреждение линии электропередачи в нескольких селах. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с министерством обороны РФ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ночью и утром в воскресенье ПВО страны якобы приостановило атаку 35 "украинских" беспилотников на объекты в трех областях. По данным российских пабликов, дроны направлялись в сторону военного аэродрома Морозовск в Ростовской области.