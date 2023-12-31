Глава МИД Литвы - Запада: Не надо ждать нового Перл-Харбора

Литовский министр предостерег Запад от "повторения ошибок" и призвал не ждать нового Перл-Харбора.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в соцсети Х, что Запад может повторить исторические ошибки в вопросе военной помощи Украине, и призвал союзников не ждать "эффекта Перл-Харбора".

"Мы уже 25 лет занимаемся откладыванием и пытаемся сдержать империализм Путина (президента РФ Владимира Путина – ред.) диалогом и дипломатией, пока он продолжает игнорировать границы и равняет с землей города", - написал глава литовского МИД.

По его словам, проблема российского империализма не исчезла в 2014 году, и для большинства стран восточного фланга НАТО "было ясно, что следующая фаза вторжения будет дороже и страшнее".

"Так и случилось. Когда Россия вновь напала, война неожиданно стала проблемой настоящего. И снова мы думаем, что можем что-то решить, отложив проблему "на завтра". Но предпосылки не изменились - имперские реваншистские амбиции России останутся", - добавил Ландсбергис.

По его мнению, следующая фаза войны, которую приведет Россия, может быть нацелена не только против Украины, Грузии или Молдовы, но и против одной из стран НАТО, и цена отражения такой агрессии будет еще больше.

"Мы можем подождать то, что я называю "эффектом Перл-Харбора" – поворотного момента в истории, когда проблемы будущего вдруг становятся проблемой настоящего, но с очень увеличенной ценой решения. Или же мы можем смотреть на это как проблему настоящего и начать решать ее сейчас. Мы на грани повторения исторических ошибок", - заявил глава МИД Литвы.

Напомним, ранее посол США в Украине Бриджит Бринк заявила, что Украина нуждается в финансировании уже сейчас. А премьер-министр Великобритании Риши Сунак подчеркнул, что международные партнеры и союзники Украины не дадут России победить.

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