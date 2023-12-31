США сбили две ракеты в Красном море, запущенные хуситами

В Красном море хуситы атаковали торговое судно под флагом Сингапура. Войска США ответили.

Соединенные Штаты 30 декабря сбили две противокорабельные ракеты, нацеленные йеменскими хуситами на контейнеровоз в Красном море. Об этом сообщило Центральное командование США в соцсети Х.

Контейнеровоз Maersk Hangzhou сообщил, что в него попали ракеты во время прохождения через южную часть Красного моря. Судно под флагом Сингапура, которое принадлежит и оперируется Данией, обратилось за помощью к двум американским эсминцам - Graveley и Labon.

"Во время ответа (военный корабль – ред.) США Graveley сбил две противокорабельные баллистические ракеты, выпущенные из районов, контролируемых хуситами в Йемене, в сторону кораблей", – рассказали в Центральном командовании США.

Там добавили, что после отбитой атаки контейнеровоз Maersk Hangzhou пригоден к плаванию, пострадавших нет.

Это уже 23-е незаконное нападение хуситов на международное судоходство с 19 ноября, говорится в сообщении.

Напомним, 18 декабря в Пентагоне объявили о начале спецоперации под названием Часовое процветание для защиты судоходства в Красном море.

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