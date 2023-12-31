Путин помиловал 50 тысяч преступников: они снова убивают и насилуют

Особой жестокостью отличаются "вагнеровцы", которые, вернувшись из Украины домой, массово взялись за старое.

В 2023 году Путин помиловал около 50 тысяч серийных убийц, педофилов, сатанистов и даже одного каннибала, чтобы отправлять их на войну в Украину. Большинство вернувшихся домой взялись за старое. Об этом сообщает независимый российский ТГ-канал Россия 24/7.

ТГ-канал приводит несколько вопиющих примеров новых преступлений, совершенных помилованными извергами.

"Игорь Сафонов сидел за убийство. Сразившись полгода, вернулся в село Деревянное в Карелии, где зарезал шесть человек и поджег два дома. Иван Россомахин пьяный и под наркотой влез в дом к 80-летней женщине и зарубил ее топором в Кировскай область. "Вагнеровец" Алексей Хлебников по возвращении с фронта изнасиловал свою 13-летнюю племянницу, угрожая ей ножом. Жертвой Юрия Гаврилова стала 11-летняя дочь соседки. Девочка пришла к мужчине забрать колонку. В Кировской области разыскивают "вагнеровца" Алексея Костромина, избившего и изнасиловавшего 26-летнюю девушку. Она попала в реанимацию с ушибом мозга, переломом лица и колотыми ранами шеи. И это всего лишь незначительная часть. Одним махом всю страну превратили в зону. Убийцы и насильники теперь гуляют среди нас", - констатируют авторы публикации.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что основатель ЧВК Вагнер "Пригожин взорвал себя сам". По его словам, Пригожин с Уткиным сами себя и свой самолет взорвали ручными гранатами и их никто не сбивал. Кроме того, Путин добавил, что, вероятно, Пригожин и руководство Вагнера употребляли наркотики.

Убийство Пригожина организовал близкий друг Путина - WSJ

Россия ищет в Африке замену "вагнеровцам" - ЦНС

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp