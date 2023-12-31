Королева Дании анонсировала свою отставку

Королева Дании Маргрете II покинет свой королевский пост 14 января 2024 года и передаст трон принцу.

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Королева Дании Маргрете II в новогоднем обращении заявила, что покидает королевский пост после 52 лет правления. Об этом, 31 декабря, сообщила пресс-служба королевской семьи. "Ее Величество королева Маргрете II сегодня вечером в своем новогоднем обращении объявило, что Ее Величество покинет пост королевы Дании 14 января 2024 года и передаст трон Его Высочеству наследственному принцу", - сообщили в королевском дворе. Свое решение королева объяснила проблемами со здоровьем. "В феврале этого года я перенесла обширную операцию на спине. Все прошло хорошо, благодаря квалифицированному медперсоналу, который заботился обо мне. Операция неизбежно дала повод для размышлений о будущем - не пора ли сейчас переложить ответственность следующему поколению. Я решила, что сейчас самое время 14 января 2024 года - через 52 года после того, как я сменила своего любимого отца - я уйду в отставку с поста королевы Дании", - сказала Маргрете II.