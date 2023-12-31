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В Польше во время ДТП погибли три украинца

Автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 40-летний водитель, на повороте столкнулся с автомобилем Audi A4, съехал с дороги и столкнулся с деревом.
В Польше во время ДТП погибли три украинца

 

На юге Польши вблизи города Гливице во время ДТП погибли три гражданина Украины. Об этом сегодня, 31 декабря, сообщило издание RMF24.   По информации полиции Силезского воеводства, автомобиль Audi A6, за рулем которого находился 40-летний водитель, на повороте столкнулся с автомобилем Audi A4, съехал с дороги и столкнулся с деревом.   Спикер полиции города Гливице Марек Сломинский впоследствии сообщил, что жертвами ДТП стали трое граждан Украины.      
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