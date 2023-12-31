Папа призвал молиться за "мученический украинский народ"

Глава Римо-Католической церкви вспомнил войны, которые ведутся в мире и обратился к совести тех, кто в них заинтересован.

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В своей новогодней речи в воскресенье, 31 декабря, Папа Римский Франциск призвал заинтересованных в войне к "голосу совести" и сказал о "мученическом украинском народе", передает Vatican News. Об Украине понтифик вспомнил после молитвы "Ангел Господень", комментируя боевые действия, от которых страдает мир. "Не будем молиться за народы, страдающие войнами: за мученический украинский народ, за палестинский и израильский народы, за народ Судана и за многочисленные другие", - сказал Папа. Он призвал всех людей мира задать себе риторический вопрос: сколько жизней было потеряно в вооруженных конфликтах? Также понтифик упомянул о других бедах, являющихся прямым следствием войны. По словам Папы Римского, лица, представляющие интерес в боевых действиях, должны "прислушаться к голосу совести". Напомним, Папа Франциск во время воскресной встречи 17 декабря также упомянул об Украине и призвал молиться о мире.