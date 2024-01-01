В Москве горит склад топлива

Загорелось двухэтажное металлическое здание с пристройкой. Пожар охватил тысячу квадратных метров.

В новогоднюю ночь на западе Москвы произошел пожар – загорелся ангар с дизельным топливом на площади около 1000 квадратов, сообщают местные соцсети.

Отмечается, что двухэтажное металлическое здание с пристройкой на территории горнолыжного комплекса Лата Трэк вспыхнуло в начале второго часа ночи.

На месте работают пожарные. О пострадавшихданных информации пока не было.

Ранее сообщалось, что регионы России, в том числе и окрестности Москвы, в ночь на вторник, 19 декабря, были атакованы неизвестными беспилотниками. Это было тестирование новых средств по украинской разведки, сообщили СМИ.

В центре Москвы загорелся завод

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