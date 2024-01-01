Байден: Защита Украины –одно из главных достижений

Американский лидер перечислил важнейшие достижения Соединенных Штатов в 2023 году. Защита Украины оказалась в топе.

Защита Украины, Израиля и других партнеров от внешней агрессии является одним из самых главных достижений Соединенных Штатов в ушедшем году. Об этом говорится в сообщении президента США Джо Байдена в соцсети Х. "Стояли на защите наших союзников и партнеров в Израиле, Украине и по всему миру, а также укрепляли наши альянсы по всему миру", - отметил Байден в документе, в котором перечислил основные достижения своей администрации за прошедший год. Об этом президент США написал в разделе "Укрепление демократии в стране и за границей". Среди других достижений 2023 Байден отметил снижение инфляции, урегулирование климатического кризиса, усиление инвестиций в американское производство, создание новых рабочих мест, повышение доступности высшего образования, уменьшение насилия в государстве и т.д. Напомним, Байден отреагировал на массированный удар по Украине, заявив, что эта атака демонстрирует настоящие планы главы Кремля по Украине, поэтому его нужно остановить. Помощь Украине: в Белом доме рассказали о ситуации

Помощь Украине: в Белом доме рассказали о ситуации

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