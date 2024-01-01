"Без малейшх колебаний": КНДР пригрозила Вашингтону и Сеулу ядерным ударом

Ким Чен Ын заявил о готовности нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага в случае войны.

Северная Корея "без малейшего колебания нанесет сокрушительный удар и уничтожит столицы врага", используя весь имеющийся арсенал, в том случае, если США и Южная Корея выберут путь военной конфронтации против КНДР. Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын на новогодней встрече с командирами Корейской народной армии, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). "Наша армия должна беспощадно сорвать провокации врагов. А если противники будут выбирать антиреспубликанскую военную конфронтацию, то следует без малейшего колебания нанести сокрушительный удар и полностью уничтожить столицы врага и стаю военных гангстеров, пуская в ход весь арсенал сверхмощных средств", - заявил он. При этом лидер КНДР выразил уверенность в том, что 2024 станет "расцветом укрепления подготовки к войне". Напомним, ранее США предупредили, что применение КНДР ядерного оружия приведет "к концу режима" Ким Чен Ына. КНДР должна быть готова "утихомирить" Южную Корею - Ким Чен Ын

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