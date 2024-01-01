Ни слова о проблемах: Путин записал рекордно короткое новогоднее обращение

Российский президент ни разу не упомянул о войне, обстреле Белгорода и экономических проблемах РФ.

Выступление российского диктатора Владимира Путина в новогоднюю ночь на 1 января 2024 года стало самым коротким за последние четыре года. Он говорил лишь 3 минуты 45 секунд - в 2,5 раза меньше, чем в прошлом году, когда обращение длилось рекордные 9 минут, сообщает The Moscow Times.

Отмечается, что в 2020-21 гг хронометраж составлял около 7 минут. 3-4-минутные обращения Путин записывал последний раз в 2018-19 гг.

В своем выступлении Путин ни разу не упомянул войну, даже как "специальную военную операцию", и проигнорировал обстрел Белгорода, в результате которого погибли 24 человека.

Он заявил, что Россия никогда не отступит, и призвал граждан сплотиться, чтобы идти в бой. "Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою", - сказал Путин.

Он также обратился к военнослужащим, назвав их "героями", которые чувствуют "поддержку всего народа", и заявил, что нет силы, которая может разобщить страну.

Путин заявил, что жителей России объединяет "судьба Отечества и глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия", а украинский фронт назвал "передним краем борьбы за правду и справедливость".

Оценивая уходящий год, Путин впервые за долгое время не сказал ни слова о трудностях или проблемах. Россияне "многое сделали, гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, свободу и безопасность", а также традиционные ценности, заявил президент.

В заключение Путин напомнил, что 2024 год объявлен в России годом семьи, а "настоящая большая семья" - это "та, где растут дети".

Он также пообещал россиянам уверенное развитие и благополучие.

К слову новогоднее обращение президента Украины Владимира Зеленского в этом году длилось более 20 минут.

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