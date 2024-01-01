В Японии мощное землетрясение, возникли цунами

В городе Вадзима в префектуре Исикава уже зафиксировано цунами высотой более 1,2 метра. Прогнозируется, что высота волн может возрасти до 5 метров.

В центральной части Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,6. Местные власти объявили о "серьезной" угрозе цунами, сообщила телерадиокомпания NHK в понедельник, 1 января.

"Мощное землетрясение магнитудой 7,6 произошло в префектуре Исикава в центральной части Японии на побережье Японского моря", - говорится в сообщении.

В префектуре объявлено предупреждение о серьезной угрозе цунами. Также предупреждение о цунами объявлено префектурам Ниигата, Тояма, Ямагата, Фукуи и Хиого, а также вдоль побережья Японского моря.

Тем временем в городе Вадзима в префектуре Исикава уже зафиксировано цунами высотой более 1,2 метра. Прогнозируется, что высота волн может возрасти до 5 метров.

Напомним, 18 декабря на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 6,2. Тогда погибли около 150 человек. Были разрушены тысячи домов.