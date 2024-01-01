В Литве планируют лишить гражданства балерину Лиепу за поддержку Путина

Балерина не скрывает симпатий к Владимиру Путину и называет войну против Украины "специальной операцией".

Балерину Илзе Лиепу грозит лишение гражданства Литвы за то, что она выражала свою поддержку главе Кремля Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюленис, сообщает местное медиа LRT. После появления интервью балерины, в котором она не скрывает симпатий к Владимиру Путину, называет войну против Украины "специальной операцией", выражает открытую враждебность западному миру и его ценностям, в Литве встал вопрос о ее гражданстве. В ноябре Департамент миграции обратился в Министерство внутренних дел, чтобы оно поставило перед главой государства вопрос о лишении Илзе Лиепы литовского гражданства. Окончательные решения относительно литовского гражданства, предоставленного в виде исключения, принимается президентом с учетом выводов комиссии по гражданству. На заседании будут обсуждаться вопросы и о гражданстве предпринимателя Юрия Кудимова. Департамент государственной безопасности заявил, что предприниматель получил литовское гражданство, утаив информацию о своей биографии: он предоставил недостоверные сведения о заведениях, в которых учился, и местах работы.