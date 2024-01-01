В Литве планируют лишить гражданства балерину Лиепу за поддержку Путина
Балерину Илзе Лиепу грозит лишение гражданства Литвы за то, что она выражала свою поддержку главе Кремля Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюленис, сообщает местное медиа LRT. После появления интервью балерины, в котором она не скрывает симпатий к Владимиру Путину, называет войну против Украины "специальной операцией", выражает открытую враждебность западному миру и его ценностям, в Литве встал вопрос о ее гражданстве. В ноябре Департамент миграции обратился в Министерство внутренних дел, чтобы оно поставило перед главой государства вопрос о лишении Илзе Лиепы литовского гражданства. Окончательные решения относительно литовского гражданства, предоставленного в виде исключения, принимается президентом с учетом выводов комиссии по гражданству. На заседании будут обсуждаться вопросы и о гражданстве предпринимателя Юрия Кудимова. Департамент государственной безопасности заявил, что предприниматель получил литовское гражданство, утаив информацию о своей биографии: он предоставил недостоверные сведения о заведениях, в которых учился, и местах работы.