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Норвегия разрешила прямую продажу оружия Украине

Осло заявляет, что теперь будут разрешены прямые продажи продукции оборонного назначения соответствующим органам Украины.
Норвегия разрешила прямую продажу оружия Украине

  Норвегия приняла решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения норвежской оборонной промышленностью Украине. Решение вступило в силу 1 января 2024 года. Об этом заявил министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде, сообщает пресс-служба правительства Норвегии.   "В чрезвычайной для безопасности ситуации, которая сложилась как следствие агрессивной войны, которую ведет Россия, представляется крайне важным продолжать поддерживать Украину. Представляется необходимым рассматривать возможность того, что вероломная агрессивная война может иметь продолжение. Вследствие этого правительство приняло решение разрешить прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения норвежской оборонной промышленностью Украине", - отметил чиновник.   Таким образом, при условии, что экспорт отвечает требованиям проверки потребностей и контроля конечного пользователя, разрешаются прямые продажи оружия и продукции оборонного назначения норвежской оборонной промышленностью оборонным ведомствам Украины.   "Введенное изменение значит, что основоположные интересы Норвегии в области обороны и политики безопасности будут защищены наряду с интересами наших союзников. Правительство применит серию инструментов с целью содействия оборонной промышленности, которая в сложившейся ситуации с политикой безопасности играет ключевую роль", - отметил министр обороны Бьорн Арильд Грамм.    

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