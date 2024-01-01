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В России увеличили призывной возраст до 30 лет

Госдума проголосовала еще в конце июля 2023 года за поправки об изменении призывного возраста - теперь они вступили в силу.
В России увеличили призывной возраст до 30 лет
  Закон об увеличении призывного возраста вступил в силу в России. Теперь в армию смогут набирать людей в 30 лет. Об этом сообщает российское издание The Insider, которое позиционирует себя как независимое.   Призывной возраст подняли с 27 до 30 лет. Нижняя планка осталась прежней. Россиян смогут забирать на срочную службу в 18 лет.   "В конце июля 2023 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в законодательство об изменении призывного возраста", - пишет издание.   Часть депутатов Госдумы предлагали поднять планку призывного возраста до 50 лет.   Вступление в силу закона о повышении призывного возраста коснется около двух миллионов россиян.    
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