В России увеличили призывной возраст до 30 лет

Госдума проголосовала еще в конце июля 2023 года за поправки об изменении призывного возраста - теперь они вступили в силу.

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Закон об увеличении призывного возраста вступил в силу в России. Теперь в армию смогут набирать людей в 30 лет. Об этом сообщает российское издание The Insider, которое позиционирует себя как независимое. Призывной возраст подняли с 27 до 30 лет. Нижняя планка осталась прежней. Россиян смогут забирать на срочную службу в 18 лет. "В конце июля 2023 года Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла поправки в законодательство об изменении призывного возраста", - пишет издание. Часть депутатов Госдумы предлагали поднять планку призывного возраста до 50 лет. Вступление в силу закона о повышении призывного возраста коснется около двух миллионов россиян.