В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие

Травмы в результате аварии получили 20-летняя женщина и 15-летняя девушка, которых доставили в больницу.

Автобус с украинскими номерами попал в ДТП в Венгрии: вылетел в кювет возле Ниртуры в области Саболч-Сатмар-Берег. Об этом со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Венгрии заявляет Demokrata. Автобус, в котором ехали в Австрию 35 украинцев, снесло с проезжей части, он пробил изгородь, а затем перекинулся на бок в кювет. В результате аварии травмы получили 20-летняя женщина и 15-летняя девушка, которых доставили в больницу. Другим пассажирам спасатели помогли выбраться из автобуса. Люди продолжили путешествие в другом автобусе. Автобус, в котором ехали в Австрию 35 украинцев, снесло с проезжей части Добавим, что в ДТП в Турции пострадали две украинки. Генеральное консульство Украины в Стамбуле предоставило консульскую помощь пострадавшим гражданкам.