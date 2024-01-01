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В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие

Травмы в результате аварии получили 20-летняя женщина и 15-летняя девушка, которых доставили в больницу.
В Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП: есть пострадавшие

  Автобус с украинскими номерами попал в ДТП в Венгрии: вылетел в кювет возле Ниртуры в области Саболч-Сатмар-Берег. Об этом со ссылкой на региональное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий Венгрии заявляет Demokrata.   Автобус, в котором ехали в Австрию 35 украинцев, снесло с проезжей части, он пробил изгородь, а затем перекинулся на бок в кювет.   В результате аварии травмы получили 20-летняя женщина и 15-летняя девушка, которых доставили в больницу.   Другим пассажирам спасатели помогли выбраться из автобуса. Люди продолжили путешествие в другом автобусе.   Автобус, в котором ехали в Австрию 35 украинцев, снесло с проезжей части   Добавим, что в ДТП в Турции пострадали две украинки. Генеральное консульство Украины в Стамбуле предоставило консульскую помощь пострадавшим гражданкам.   

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