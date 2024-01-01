В Швейцарии поменялся президент

Президента Швейцарии меняют ежегодно 1 января. Главой государства становится один из членов Федерального совета (правительства) на ротационной основе.

Виола Амгерд, возглавляющая Департамент обороны, защиты населения и спорта Швейцарии, стала президентом страны на год. Об этом в понедельник, 1 января, сообщает The Local. Сообщается, что 61-летняя Амгерд была первой женщиной-министром обороны Швейцарии. Она сменит в должности президента Олена Берсе, занимавшего ее в течение 2023 года. Стоит отметить, что у президента Швейцарии нет реальных полномочий. Его меняют каждый год 1 января. Главой государства становится один из членов Федерального совета (правительства) на ротационной основе. Президент представляет государство за границей, председательствует на заседаниях Федерального совета и выступает посредником в случае споров. В экстренных ситуациях - например, если Федеральный совет по определенным причинам не может провести заседание - президент Швейцарии может принимать единоличные решения или отдать приказ об экстренных мерах. Издание акцентирует, что Виола Амхерд является вторым подряд франкоязычным президентом Швейцарии и четвертым не из немецкоязычного кантона.