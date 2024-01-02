Финляндия обещает поддерживать Украину и дальше

Украина должна стать частью Евросоюза, а содружество взять на себя ответственность за дальнейшую поддержку Украины.

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Финляндия продолжит помогать Украине в противостоянии с Россией, а также укрепит свою обороноспособность. Об этом в новогодней речи заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, в понедельник, 1 января, пишет УП. Он отметил, что народ Финляндии остается на стороне Украины, а промышленность страны намерена увеличить производство оружия. "Наши решения на национальном уровне, такие как увеличение производственных мощностей для тяжелых боеприпасов, позволяют поддерживать Украину в долгосрочной перспективе. В то же время мы также укрепляем нашу собственную обороноспособность", - отметил Орпо. Премьер напомнил, что жестокая захватническая война РФ против Украины продолжается уже почти два года, отметив, что она изменила ситуацию с безопасностью в Европе, тогда как "украинцы храбро сражаются за свою страну, за Европу в целом и за западные ценности". Также в своей речи он отметил, что Украина начала процесс переговоров о вступлении в ЕС и она станет частью европейской семьи. "В рамках Евросоюза мы активно работаем над тем, чтобы Европа была единой с Украиной. Начало переговоров о вступлении с Украиной является сигналом надежды для украинского народа: Украину приглашают присоединиться к европейской семье, и ее место - в ЕС", - подчеркнул Орпо. Он добавил, что принимая Украину в ЕС, содружество берет на себя обязательства долговременной поддержки Киева.