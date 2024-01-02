Европа разрабатывает план помощи Киеву в случае победы Трампа - The Times

По мере того, как война затягивается, по всей Европе царит нервозность относительно того, что если Трамп победит на выборах в США, поддержка США Украины может исчезнуть.

Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: bigmir)net в facebook

Великобритания и другие европейские страны разрабатывают стратегию помощи Украине на случай победы Дональда Трампа на президентских выборах в Соединенных Штатах и потери поддержки со стороны Вашингтона. Об этом в понедельник, 1 января, сообщает The Times. Как пишет издание, в Европе отчаянно пытаются нарастить производственные мощности, чтобы иметь возможность отправлять оружие и боеприпасы Украине для сдерживания России по крайней мере в течение года, независимо от поддержки США. В материале говорится, что некоторые политики в британском правительстве считают, что все, что нужно для победы над Путиным - это время, и Европа должна быть готова помочь Украине продвигаться вперед без поддержки США. "Он (Путин) делает ставку на Трампа, но Европа прокручивает шестерни, чтобы делать это без США, если Трамп попытается выдернуть вилку из розетки", - сказал собеседник издания. Издание подчеркивает, что большинство европейских политиков понимают, что дать победить Путину нельзя. "Путину нельзя позволить победить, поскольку последствия для европейской безопасности будут серьезными", - указал чиновник из правительства Британии и добавил, что Кремль не сможет продолжать войну бесконечно долго. Как отмечает The Times, по мнению некоторых западных чиновников, Украина может продолжать удерживать свою территорию без поддержки США.