Си Цзиньпин сделал Байдену предложение - ССТ

Отношения между государствами стабилизировались после встречи Си Цзиньпина с Байденом в Сан-Франциско в ноябре 2023 года.

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Президент Китая Си Цзиньпин предложил президенту США Джо Байдену "мирное сосуществование" двух стран и переход к стабилизации отношений двух крупнейших экономик мира. Об этом в понедельник, 1 января, сообщает China Central Television со ссылкой на письмо лидера КНР к главе Белого дома в честь установления дипломатических отношений между Китаем и США 1 января 1979 года. Указывается, что в письме Си Цзиньпин отметил, что "в течение последних 45 лет китайско-американские отношения переживали взлеты и падения, однако в целом двигались вперед, что не только повысило благосостояние обоих народов, но и способствовало миру, стабильности и процветанию в мире". "История подтвердила и продолжает доказывать, что соблюдение принципов взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, является правильным путем для Китая и Соединенных Штатов и это должно стать направлением совместных усилий Китая и США", - написал президент Китая. Си Цзиньпин также напомнил, что 1 января 1979 года Вашингтон официально разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в пользу признания Пекина. Джо Байден также направил Си Цзиньпину поздравительное письмо по случаю 45-летия. В нем американский лидер признал, что отношения между США и Китаем способствовали процветанию и создали возможности для обеих стран, а также для остального мира. "Я с нетерпением жду развития прогресса, достигнутого нашими предшественниками, а также наших встреч и дискуссий, чтобы продолжать развивать отношения между США и Китаем", - написал Байден.