В Японии сообщили о первых жертвах землетрясения

В первый день нового года на побережье Японского моря произошло мощное землетрясение магнитудой более семи баллов.

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В результате мощного землетрясения в Японии погибли четыре человека, еще 30 человек получили ранения. Об этом во вторник, 2 января, сообщило агентство Kyodo. Как указывает агентство, эти данные лишь предварительные и жертв стихии может быть больше, так как спасательные операции продолжаются. Указывается, что смерть четырех человек была подтверждена правительством префектуры Исикава. "В старой части города с деревянными домами в Вадзиме вспыхнул пожар. По словам местных пожарных, в городе обвалились несколько старых домов, под которыми погибли люди", - сообщают журналисты. Сейчас в Исикаве около 32 500 домов обесточены. Издание указывает, что землетрясение ощущалось на территории от Хоккайдо на севере Японии до Кюсю на юго-западе страны. Предупреждения о цунами и рекомендации были выданы для префектур на стороне Японского моря. По данным метеорологического агентства, очаг землетрясения находился примерно в 30 километрах к востоку от Вадзимы, с предварительной глубиной 16 км. Землетрясение и толчки нарушили общественный транспорт в пострадавшие районы и обратно, временно приостановлена работа всех скоростных поездов на линиях Тохоку, Джоэцу и Хокурику, также авиалинии отменили 25 рейсов. Агентство предупредило, что в течение следующей недели, особенно в течение следующих нескольких дней, могут повториться землетрясения с сейсмической интенсивностью около 7 баллов. Всего более 97 тысяч человек в девяти префектурах получили указания об эвакуации.