На лидера оппозиции Южной Кореи напали и ударили в шею

Лидера демократической партии Ли Чжэ Мэна ранили ножом в то время, когда он общался с журналистами.

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На лидера оппозиционной демократической партии Южной Кореи "Тобуро" Ли Чжэ Мэна напали во время его визита в портовый город Пусан на юго-востоке страны. Об этом во вторник, 2 января сообщает Yonhap. Атака произошла, когда Ли разговаривал с журналистами после посещения строящегося аэропорта. Политика ударили в шею. У лидера партии пошла кровь, он упал и потерял сознание, его доставили в больницу. Нападавшего задержали на месте происшествия; агентство пишет, что у него было "оружие длиной 20-30 см", какое именно - не уточняется. Тем не менее, журналисты предполагают, что у того мог быть нож. Ли Чжэ Мэн участвовал в выборах президента Южной Кореи, тогда он набрал 47,83% голосов, а его соперник от консервативной партии "Сила народа" Юн Сок Йоль - 48,56% и стал главой государства. В столице Ирландии Дублине вблизи школы мужчина с ножом напал на детей: пострадавших по меньшей мере пятеро.