Россия усиливает боеспособность Росгвардии - разведка

Москва также прилагает усилия для роспуска группировки Каскад из "ДНР", специализировавшейся на операциях с беспилотниками, и подчинения его частей Росгвардии.

Росгвардия укрепляет свои ресурсы и личный состав в связи с потрясениями в сфере внутренней безопасности России в результате войны против Украины. Об этом 7 января сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что элементы частной военной компании Вагнер уже перешли в подчинение Росгвардии с октября 2023 года. После "вагнеровцев" в Росгвардию 3 января 2024 вошел батальон Восток так называемой Донецкой народной республики (ДНР).

"Москва также прилагает усилия для роспуска группировки Каскад из "ДНР", специализировавшейся на операциях с беспилотниками, и подчинения его частей Росгвардии", - заявили в британской разведке.

Там напомнили, что в июле 2023 Госдума России разрешила Росгвардии применить тяжелое вооружение.

"Новые возможности Росгвардии, а также усиление опытными ветеранами из других групп, вероятно, будут означать значительное повышение боевой эффективности", - считают в минобороны Британии.

Напомним, партизаны показали строительство воинской части Росгвардии в Евпатории.

Также сообщалось, что Росгвардию на временно оккупированных территориях привлекают к пропаганде.

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