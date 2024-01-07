СМИ: В Германии неизвестные дроны шпионят за полигонами, где учатся ВСУ

Неизвестные дроны были обнаружены у полигона Клитц в Саксонии. БПЛА также видели у полигона в Бранденбурге.

Над полигонами Бундесвера, где учатся украинские военные, регулярно появляются неизвестные дроны. Об этом сообщает Bild.

БПЛА была обнаружена у полигона Клитц в Саксонии. БПЛА также видели у полигона в Бранденбурге.

"Беспилотников замечено так много, что было бы опасно, если бы хотя бы небольшой процент из них были шпионскими полетами. Мы иногда открыты для российских служб, по крайней мере с воздуха", - отметил политик по обороне Свободной демократической партии Маркус Фабер.

В Бундесвере также предполагают, что к шпионажу может быть причастна Россия, но пока доказать этого не могут.

Фабер считает, что германской армии нужны современные средства подавления, которые могут нарушать сигналы дронов и таким образом заставлять их приземляться.

В свою очередь эксперт по обороне СДПГ Андреас Шварц соглашается, что Бундесверу нужна "большая скорость".

"Не может быть такого, что генеральный инспектор обнаруживает, что существует огромная проблема с беспилотниками, а затем ничего не происходит в течение года", – заявил он.

Сейчас Бундесвер использует в основном эффекторную систему помех HP-47 для защиты от беспилотников, однако покупать новое оборудование.

Напомним, что в Германии наблюдаются полеты подозрительных беспилотников над полигонами Бундесвера, сообщалось еще в апреле прошлого года.

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