Япония выделила Украине 37 млн долларов на системы обнаружения дронов
Япония выделяет для помощи Украине 37 млн долларов на закупку систем обнаружения дронов. Об этом сообщила министр иностранных дел Японии Йоко Камикаву на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в воскресенье, 7 января.
"Я еще раз решительно осуждаю продолжающиеся ракетные и беспилотные атаки России на разные районы, в том числе Киев. Во время даже новогодних праздников. И выражаю свои искренние соболезнования жертвам этих атак, я еще раз хотела выразить свое уважение мужеству украинского народа, так долго обороняется против российской агрессии. Япония полна решимости поддерживать Украину, чтобы в Украине снова воцарился мир", - отметила она.
Чиновница добавила, что ее визит в Киев свидетельствует о поддержке Украины со стороны Японии, поэтому ее страна поможет закупить системы обнаружения беспилотников.
"Япония активно продвигает поддержку Украины. В рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести 37 млн долларов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов", – заявила Камикава.
Япония также предоставила пять мобильных газотурбинных генераторов и семь трансформаторов.
Министр выразила идею поддержать заведения украинского образования, здравоохранения и строительство приютов для женщин и детей.
Ранее уже сообщалось, что Йоко Камикава в воскресенье, 7 января, прибыла в Киев с неанонсированным визитом.
Как мы уже писали, в декабре в государственный бюджет Украины поступило более 950 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.
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