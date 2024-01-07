Япония выделила Украине 37 млн долларов на системы обнаружения дронов

Глава японского МИД отметила, что ее страна также передала пять мобильных газотурбинных генераторов и семь трансформаторов.

Япония выделяет для помощи Украине 37 млн долларов на закупку систем обнаружения дронов. Об этом сообщила министр иностранных дел Японии Йоко Камикаву на брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в воскресенье, 7 января.

"Я еще раз решительно осуждаю продолжающиеся ракетные и беспилотные атаки России на разные районы, в том числе Киев. Во время даже новогодних праздников. И выражаю свои искренние соболезнования жертвам этих атак, я еще раз хотела выразить свое уважение мужеству украинского народа, так долго обороняется против российской агрессии. Япония полна решимости поддерживать Украину, чтобы в Украине снова воцарился мир", - отметила она.

Чиновница добавила, что ее визит в Киев свидетельствует о поддержке Украины со стороны Японии, поэтому ее страна поможет закупить системы обнаружения беспилотников.

"Япония активно продвигает поддержку Украины. В рамках нашей поддержки Япония недавно решила внести 37 млн долларов в трастовый фонд НАТО, чтобы обеспечить систему обнаружения беспилотных летательных аппаратов", – заявила Камикава.

Япония также предоставила пять мобильных газотурбинных генераторов и семь трансформаторов.

Министр выразила идею поддержать заведения украинского образования, здравоохранения и строительство приютов для женщин и детей.

Ранее уже сообщалось, что Йоко Камикава в воскресенье, 7 января, прибыла в Киев с неанонсированным визитом.

Как мы уже писали, в декабре в государственный бюджет Украины поступило более 950 млн долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.

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