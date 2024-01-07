В Швеции заявили, что ЕС должен готовиться к долгосрочной конфронтации с РФ

Глава шведского МИД Тобиас Бильстрем подчеркнул, что военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится.

Россия в ближайшем будущем будет оставаться серьезной угрозой безопасности Швеции и Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем, сообщает Dagens Nyheter.

"Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и европейский порядок безопасности", - отметил шведский чиновник.

По его словам, военная и политическая поддержка Украины со стороны Швеции сохранится. Он добавил, что его страна приветствует решение ЕС принять Украину в члены.

"Украинские солдаты также дерутся за нашу свободу и ценности", - резюмировал Биллстрем.

Напомним, министр обороны Швеции Пол Джонсон заявил, что Стокгольму необходимо закупать артиллерийские боеприпасы для себя и для отправки в Украину – мощность заводов должна увеличиться.

Как мы уже писали, командующий шведской армией генерал Микаэль Бюден заявил, что ждет политических решений по истребителям Gripen. Украина может получить их, хотя основным самолетом будет F-16.

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