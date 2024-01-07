Ритейлеры винят во всем погоду, а вот российские чиновники уверяют, что причина заключается в праздниках.

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В России на фоне санкций продолжает разрушаться экономическая система, в частности там фиксируется периодический дефицит курятины в магазинах. Российские ритейлеры и чиновники придумывают причины, такие как "влияние погоды", чтобы объяснить, почему исчезло мясо птицы. Об этом говорится в комментарии X5 Group российскому провластному информагентству РБК. С дефицитом наиболее доступного мяса столкнулись жители целого ряда регионов России – Екатеринбурга, Самары, Челябинска и Ульяновска. Крупнейшая в России розничная сеть Х5, владеющая сетями магазинов Пятерочка, Перекресток и Чижик обвинила во всем плохую погоду. В пресс-службе правительства Свердловской области считают, что в дефиците куриного мяса виновата не погода, а внезапные праздники, из-за которых спрос на курятину якобы упал, поэтому ее и перестали завозить в магазины. Производители продукции из мяса птицы в Свердловской области работают стабильно. Поставки, в том числе в крупные торговые сети, осуществляются по графику, а их объем корректируется с учетом потребительской активности. В период долгих январских выходных он традиционно ниже, чем в другие дни. "Быстродвижущиеся продукты завозят в магазины в таком количестве, чтобы они были раскуплены в период срока хранения", - уверяют российские чиновники. Напомним, России продолжают расти цены на куриные яйца, из-за чего власти намерены закупать их у Турции. Однако там они еще дороже. Новини відв Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp