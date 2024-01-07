Шарль Мишель сказал, что Орбан не возглавит Евросовет

Президент Евросовета, известный своей жесткой проукраинской позицией, заявил о намерении баллотироваться в Европейский парламент.

Премьер Венгрии Виктор Орбан не сможет возглавить Европейский Совет в случае отставки его действующего президента Шарля Мишеля. У Евросоюза достаточно времени, чтобы выбрать другого преемника. Об этом в воскресенье, 7 января, заявил сам Мишель в беседе с журналистами, пишет Reuters. "Я хочу четко объяснить, что в любом случае в июне должно быть принято решение по моему преемнику, а решение по моему переходу в Европейский парламент будет в июле, поэтому Европейскому Совету легко принять решение, назначить моего преемника на должность", - заверил Шарль Мишель. Он отметил, что у Европейского Совета "есть много инструментов" во избежание появления Виктора Орбана на посту президента этой структуры. Европейский Совет - это высший политический орган управления Европейским союзом, в состав которого входят лидеры (президенты или премьер-министры) всех стран-членов ЕС. Именно Евросовет отвечает за политику Евросоюза. Известно, что 6 января действующий президент Евросовета, занимающий проукраинскую позицию, заявил о намерении баллотироваться в Европейский парламент - другую структуру ЕС, отвечающую за создание "законов" ЕС. В этом случае Мишелю придется досрочно покинуть пост президента Евросовета. Это произойдет именно в то время, когда Венгрия будет председательствовать в ЕС по принципу ротации. Согласно правилам, руководитель председательствующего в ЕС государства исполняет также обязанности президента Евросовета, если тот не может это делать. То есть, в данном случае эту структуру может возглавить Виктор Орбан.

Орбан наложил вето на "мегапакет", который включал помощь Украине, расходы на миграционные программы, финансирование Фонда солидарности ЕС и обороны. К рассмотрению этого документа вернутся в начале 2024 года.

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