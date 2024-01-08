В США Конгресс достиг соглашения во избежание "шатдауна"

Контролируемая республиканцами Палата представителей и Сенат, где большинство демократов, дальше должны договориться о том, как распределить средства.

Республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли соглашения по финансированию работы американского правительства в 2024 году. Об этом в воскресенье, 7 января, говорится в заявлении президента США Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. "Соглашение приблизило страну на шаг к "предотвращению ненужного шатдауна и защиты важных национальных приоритетов", - заявил американский лидер. Указывается, что предусмотренный проектом финансирования бюджет отвечает требованиям Белого дома. "Проект финансирования правительства исключает серьезные сокращения программ, на которые рассчитывают трудолюбивые семьи, и обеспечивает путь к принятию законопроектов о финансировании на целый год, которые отвечают интересам американского народа и не содержат какой-либо крайней политики", - говорится в заявлении президента США. Байден поблагодарил лидера демократического большинства в сенате США Чака Шумера и его однопартийца Хакима Джефриса за их лидерство в решении этого вопроса. "Теперь республиканцы в Конгрессе должны выполнять свою работу, прекратить угрожать заблокировать работу правительства и выполнить свою основную обязанность по финансированию важных приоритетов внутренней и национальной безопасности, включая мой дополнительный запрос. Им пора действовать", - подытожил Байден. В свою очередь Reuters пишет, что спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил, что соглашение предусматривает общий уровень федеральных расходов в размере 1,6 триллиона долларов. Эта цифра включает 886 миллиардов долларов на оборону и 704 миллиарда долларов на расходы, не связанные с обороной. Сообщается, что теперь американские законодатели должны принять закон, который кодифицирует соглашение и предотвратит прекращение работы правительства. Финансирование примерно 20% бюджета правительства, в том числе некоторых социальных программ, закончится уже 19 января, а средства для остальной части правительства будут исчерпаны 2 февраля. Ранее пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер заявил, что американское военное финансирование Украины не будет поддерживаться на уровне 2022-2023 годов, поскольку США преследуют цель сделать Украину самостоятельной в вопросах производства и закупки оружия.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

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