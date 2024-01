Бывший глава ЦРУ сказал, на кого дальше нападет Путин в случае победы

Если Путин сочтет, что он достиг результата в Украине, следующей в его прицеле будет другая страна, считает Петреус.

Если глава Кремля Владимир Путин сочтет свое вторжение в Украину успешным, он направит войска дальше в Европу. Об этом в воскресенье, 7 января, в интервью CNN заявил бывший глава Центрального разведуправления США Дэвид Петреус. Он отметил, что Соединенные Штаты Америки должны помочь Украине выстоять в войне с врагом и выделить для этого необходимые средства, другую военную помощь. "Для помощи Украине нужно много миллиардов, однако такие расходы абсолютно необходимы, поскольку они позволят предотвратить победу Путина и неизбежный в этом случае перенос им войны дальше в Европу", - сказал Петреус. Он подчеркнул, что в случае выигрыша Путин не захочет остановиться в Украине. "Если Путин сочтет, что достиг существенных для него результатов в Украине, он не остановится. "Следующей в его прицеле будет Молдова, или, возможно, одна из стран Балтии", - сказал Петреус.

Putin “won't stop there” if Russia wins in Ukraine, says fmr US spy chief David Petraeus. “Moldova will be the next in the crosshairs, or perhaps one of the Baltic states,” he warns. pic.twitter.com/bmZiXXf2SG

— Christiane Amanpour (@amanpour) January 6, 2024 Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что война Украины с Россией находится в точке невозврата. В то же время у Украины есть четкое понимание того, как будет развиваться ситуация в 2024 году и что нужно, чтобы победить. Британская разведка спрогнозировала потери РФ в войне к 2025 году

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp