Названа тема предвыборной кампании Байдена

Задействованные в предвыборной кампании политтехнологи смещают внимание с фигуры Байдена на угрозу, которую несет возвращение Трампа.

Главным приоритетом предвыборной кампании Джо Байдена определено не решение экономических проблем или внешняя политика, включая войны в Украине и Израиле, а возвращение американским женщинам права на аборт. Об этом в воскресенье, 7 января, сообщает POLITICO. "Прежде всего: Ро*. Президент был непоколебим в том, что нам нужно восстановить Ро. Это непостижимо, что женщины сегодня просыпаются в стране с меньшими правами, чем их предки имели много лет назад", - заявил заместитель руководителя предвыборной кампании Байдена Квентин Фулкс. POLITICO отмечает, что Байден, являющийся католиком, сказал, что лично он не является "приверженцем абортов" из-за своей веры, но историческое решение 1973 года "было правильным". Издание вспоминает, как он ранее критиковал судебные решения, ограничивающие доступ к абортам, и боролся с попытками ограничить доступность абортивных таблеток. "В прошлом месяце Байден взялся за дело в Техасе, где женщине Кейт Кокс было отказано в аборте, несмотря на риск ее жизни, который представляла ее беременность", - указывает издание. При этом Байден подчеркнул, что такое произошло из-за республиканцев. "Ни одна женщина не должна быть вынуждена обращаться в суд или бежать из родного штата только для того, чтобы получить необходимую ей медицинскую помощь. Но именно это произошло в Техасе благодаря избранным республиканцам, и это просто возмутительно. Такого никогда не должно произойти в Америке и точка", - сказал Байден об этом случае. "Компания Байдена пытается сместить фокус выборов с самого президента на угрозу, связанную с возможностью возвращения Трампа к власти", - отмечает POLITICO. Как мы уже писали, по последним данным Трамп опережает Байдена в рейтинге поддержки США. Резко изменит политику США: СМИ рассказало, что будет, если Трамп победит

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