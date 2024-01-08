Спикер Конгресса просит Белый дом назвать конечную цель поддержки Украины

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон голосовал против утверждения новой военной помощи Украине, поскольку хотел этим "послать сигнал" Белому дому.

Спикер Конгресса США Майк Джонсон призвал Белый дом озвучить стратегию и конечную цель, которую администрация Джо Байдена хочет добиться поддержкой Украины. Республиканцы же будут готовы проголосовать за помощь, как только администрация Джо Байдена объяснит им стратегию по Украине. Об этом в воскресенье, 7 января, политик сказал в интервью CBS. Джонсон заявил, что его избиратели не понимают, какую именно цель имеет политика Байдена по вторжению России в Украину. "Республиканцы Палаты представителей, проголосовавших против последнего транша финансирования хотели послать сообщение Белому дому и дать понять, что те не были четкими для американского народа. Чего мы хотим достичь в Украине? Какая наша стратегия? Какая цель?", - подчеркнул Майк Джонсон. Джонсон также заявил, что республиканцы хотят получить гарантии, что США будут полностью контролировать расходование средств по военной помощи. Он напомнил, что США имеют 34 триллиона долларов федерального долга. "Это очень серьезное дело, чтобы отправить деньги в Украину, чтобы помочь им в их конфликте, мы фактически должны одолжить их откуда-то. И поэтому мы говорим, что делаем это рационально. Конечно, мы выступаем за свободу, это то, что касается Соединенных Штатов. Но нам нужна подотчетность людей, которые это финансируют", - сказал Джонсон. Джонсон подчеркнул, что республиканцы в Палате представителей не против выделения помощи Украине, и напомнил, что во время встречи с президентом Владимиром Зеленским сказал, что они "полны решимости поддержать украинский народ, борьбу за свободу и против Владимира Путина, который является безжалостным диктатором" . При этом на вопрос журналистки, сможет ли Конгресс обеспечить выделение помощи Украине до февраля, Джонсон ответил, что "мы должны обеспечить безопасность границ США, прежде чем обеспечивать безопасность кого-либо еще". В то же время, по словам Джонсона, если вопросы по защите границы и стратегии по Украине будут решены, финансирование будет выделено. Республиканцы и демократы в Конгрессе США достигли соглашения по финансированию работы американского правительства в 2024 году. Ранее пресс-секретарь Госдепа Мэтью Миллер заявил, что американское военное финансирование Украины не будет поддерживаться на уровне 2022-2023 годов, поскольку США преследуют цель сделать Украину самостоятельной в вопросах производства и закупки оружия.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что уже нет денег для новой военной поддержки Украины до ее принятия Конгрессом США.

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