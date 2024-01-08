Орбан будет управлять ЕС? Изменения в союзе

Председательство в Европейском совете временно может перейти к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану – лидеру страны, которая будет председательствовать в Совете ЕС с июля 2024 года до декабря.

В Евросоюзе грядут большие изменения, которые могут быть проблемой для Украины.

Глава Европейского совета и настоящий друг Украины Шарль Мишель заявил, что в ближайшие месяцы покинет свой пост, чтобы принять участие в выборах депутатов Европейского парламента. Если ЕС своевременно не назначит нового руководителя Евросовета, эту должность может занять премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, страна которого 1 июля станет председателем Евросоюза. Орбан - противник выделения военной и финансовой помощи Украине, он также был единственным лидером страны ЕС, который в прошлом году встретился с агрессором Владимиром Путиным.

Амбициозный Мишель

Мишель заявил о намерении покинуть свой пост в интервью бельгийским СМИ. Его полномочия на должности главы Европейского совета должны были истечь в ноябре этого года, выборы в Европарламент состоятся в июне.

Это первый случай, когда действующий президент Евросовета будет кандидатом на выборах в Европейский парламент, а также первый случай, когда он оставляет должность раньше срока.

Председатель Евросовета избирается большинством 27 членов блока. Если они не смогут принять решение до 1 июля, должность президента автоматически перейдет Орбану, поскольку Венгрия станет страной-председателем (разные страны-члены ЕС занимают пост председателя по очереди, сменяясь каждые полгода).

Орбан всех достал

В воскресенье Мишель заявил журналистам, что у ЕС есть достаточно времени, чтобы выбрать нового руководителя Совета и избежать предоставления Орбану важного европейского поста.

“Хочу, чтобы все понимали: в любом случае в июне должно было быть принято решение о моем преемнике…, так что Европейскому совету будет легко сделать так, чтобы мой преемник вступил в должность”, — сказал Мишель журналистам.

“При наличии политической воли есть много инструментов, чтобы избежать Виктора Орбана”, — добавил он.

Эксперты уверены, что Орбан "достал" в Европе практически всех, а не только Украину. Поэтому другие лидеры смогут сделать все, чтобы избежать его временного председательства.

Важные функции

Должность президента Евросовета ввели в 2009 году, и Мишель стал третьим чиновником, который ее занял. Этот пост также иногда упоминают как "президента ЕС".

Европейский совет – это термин, которым официально называют саммиты Евросоюза, то есть встречи лидеров всех 27 государств-членов ЕС. А президент Евросовета – это председательствующий на саммитах человек, отвечающий за их подготовку и обеспечивающий, чтобы переговоры лидеров привели к какому-либо решению.

Президент также оказывает определяющее влияние на повестку дня переговоров. То есть, он может предложить другим лидерам обсудить какую-то тему (например, усиление поддержки Украины), а может вычеркнуть ее из первоначальных планов встречи. Также президент может созвать внеочередные срочные заседания саммитов (с 2022 года нередко посвященные украинским вопросам), а может не спешить с такими планами.

Кроме того, у президента Евросовета есть право на международные встречи от имени ЕС. И от Виктора Орбана, единственного среди лидеров ЕС проводящего встречи с Путиным, можно ожидать неожиданностей на этом фронте. Особенно на контрасте с Мишелем, который после 24.02.2022 превратился в одного из основных лоббистов Украины – и на саммитах, и между ними.