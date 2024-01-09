Шольц призывает страны ЕС увеличить помощь Украине

Канцлер отметил, что Германия является крупнейшим поставщиком вооружения для Киева после США, однако немецкой помощи будет недостаточно.

Государства Евросоюза должны оказывать больше помощи Украине в 2024 году, поскольку запланированные большинством государств объемы "слишком малы". Об этом в понедельник, 8 января, заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Handelsblatt. "Я призываю наших союзников в Европейском Союзе также активизировать свои усилия для Украины", - сказал Шольц. Он напомнил, что Германия является самым крупным поставщиком вооружения для Украины после США. На 2024 год предусмотрены поставки оружия и материалов на сумму 8 млрд. евро, а также гуманитарной и финансовой помощи на миллиарды. Однако только германской помощи будет недостаточно для Киева, заявил канцлер. Напомним, на прошлой неделе ФРГ передала новый оружейный пакет Украине. В него вошла новая зенитная самоходная установка Skynex вместе с боеприпасами. Также Берлин передал дополнительные ракеты к системам ПВО Patriot и IRIS-T SLM. В ФРГ политики давят на Шольца из-за ракет Taurus - СМИ

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