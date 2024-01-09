Трамп требует немедленно уволить главу Пентагона

Экс-президент обвинил Остина в "ненадлежащем профессиональном поведении" из-за его госпитализации.

Бывший президент США Дональд Трамп требует немедленного увольнения министра обороны Ллойда Остина с должности. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social, сообщает в понедельник, 8 января, New York Post. Отмечается, что Трамп обвинил Остина в "ненадлежащем профессиональном поведении и невыполнении обязанностей". "Он пропал без вести на неделю, и никто, включая его босса, криворукого Джо Байдена, понятия не имел о том, где он находится или может находиться. Он плохо работал и должен был быть уволен вместе с "генералом" Марком Милли по многим причинам, но особенно из-за катастрофической капитуляции в Афганистане, возможно, самого унизительного момента в истории нашей страны", - цитирует бывшего президента New York Post. Как сообщалось, в минувший понедельник Остин был госпитализирован. Однако Минобороны США рассказало об этом только в пятницу, отметив, что он уже возвращается к работе. Демократы обвиняют Трампа в получении миллионов от других стран

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp