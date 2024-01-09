В США произошел мощный взрыв в отеле, десятки пострадавших

После взрыва в районе чувствовался запах газа, однако полиция не уверена, является ли утечка газа причиной взрыва, или его последствием.

Более 20 человек пострадали в результате взрыва газа в одной из гостиниц американского города Форт-Уэрт в штате Техас. Об этом в понедельник, 8 января, сообщил телеканал CBS. В местной полиции сообщили журналистам, что 21 человек получил ранения, один пациент в критическом состоянии, а четверо получили серьезные травмы. Несмотря на то, что после взрыва в районе ощущался запах газа, причина все еще выясняется. В полиции отметили, что устанавливают, был ли запах газа следствием взрыва или его причиной. На кадрах с места происшествия видно, что серьезно повреждены два первых этажа здания. Ранее сообщалось, что в Киевской области в доме взорвался газ, есть погибший. Также сообщалось, что в частном жилом доме в с. Жуковцы Обуховского района Киевщины произошел взрыв, в результате которого разрушен дом и пострадал человек.

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