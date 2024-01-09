В США авто врезалось в ворота Белого дома

Водитель задержан. Признаков угроз в автомобиле не обнаружили. Также нет данных о пострадавших.

В Вашингтоне в понедельник, 8 января, автомобиль врезался в забор комплекса Белого дома. На месте происшествия работают полицейские, пожарные и медики, сообщил представитель Секретной службы Энтони Гульельми в Х (Twitter). "Около 18:00 автомобиль столкнулся с внешними воротами комплекса Белого дома. Водитель задержан, мы выясняем причину и характер столкновения", – сообщил он. По данным телеканала NBC, на месте происшествия работает полиция, пожарные и медики. Признаков угроз в автомобиле не обнаружили. Также нет данных о пострадавших. Напомним, в 2019 году посторонний пытался въехать в Белый дом на авто. Водитель пытался проехать вслед за другим транспортным средством, которому был разрешен допуск на территорию. Однако едва ли не самым скандальным происшествием такого рода стало вторжение непосредственно в Белый дом 19 сентября 2014 года американского гражданина, ветерана вооруженных сил Омара Гонзалеса. Ему удалось не только перебраться через ограду Белого дома и беспрепятственно пересечь лужайку, но и проникнуть внутрь особняка.

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