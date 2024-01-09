Маск и наркотики: скандал набирает обороты

Миллиардер решительно отрицает распространенную Wall Street Journal информацию о том, что он употребляет наркотики. Однако издание заявило, что "остается на своем".

Директор SpaceX и Tesla Илон Маск выступил с решительным отрицанием информации издания Wall Street Journal о том, что он якобы употребляет запретные наркотики. Об этом в понедельник, 8 января, сообщил The Hill. Wall Street Journal сообщало, что Маск употреблял ЛСД, кокаин, экстази и психоделические грибы, в том числе на закрытых частных вечеринках по всему миру. Оно цитировало "людей, которые были свидетелями его употребления наркотиков и других, кто знает об этом". В сообщении на X (Twitter), Маск ответил на обвинения в статье, в которой сообщалось, что переломным моментом стал 2018 год, когда Маск "попал в проблемы с NASA" из-за курения марихуаны в шоу Джо Рогана. Это якобы вызвало у некоторых тревогу о влиянии поведения Маска на бизнес. "После одной затяжки с Роганом я согласился, по просьбе NASA, провести тестирование на наркотики. Даже следов каких-либо наркотиков или алкоголя не обнаружили", - сказал Маск. Он подверг критике Wall Street Journal, назвав его "непригодным для выстилки клетки для попугая". В опубликованном журналом заявлении адвокат Маска Алекс Спиро также сказал, что Маск "регулярно и рандомно проходит тестирование на наркотики в SpaceX и ни разу не провалил тест". Спиро добавил, что в статье есть и другие ложные факты, но не стал их детализировать. Журнал сообщал, что любое незаконное употребление наркотиков, вероятно, является нарушением федеральной политики и чревато государственными контрактами SpaceX. В материале отмечается, что SpaceX является единственной американской компанией, получившей разрешение на транспортировку астронавтов в Международную космическую станцию, и что сотрудничество между компанией и Пентагоном за последние годы расширилось. В своем дальнейшем заявлении издание Wall Street Journal подчеркнуло: "Мы остаемся на своем". Напомним, в 2018 году Илон Маск покурил марихуану в прямом эфире, что привело к падению акций компании.

Новини від Корреспондент.net в Telegram та WhatsApp. Підписуйтесь на наші канали https://t.me/korrespondentnet та WhatsApp