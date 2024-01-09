Восьмой за пять недель: в РФ продолжают ломаться самолеты

Около 400 пассажиров российской компании Аэрофлот застряли в Таиланде из-за неисправности борта.

В России продолжается череда технических проблем у крупнейшего авиаперевозчика компании Аэрофлот. В понедельник, 8 ноября, 400 пассажиров рейса Пхукет - Москва не смогли вылететь из Таиланда из-за поломки самолета, пишет Telegram-канал Mash.

В свою очередь, Аэрофлот заявил, что рейс отложен более чем на сутки из-за неисправности борта Boeing 777-300ER. Авиакомпания обещает вскоре привезти необходимые запчасти на Пхукет.

Предыдущая поломка самолета Аэрофлота произошла 28 декабря в Дубае - компания 14 часов меняла колесо. С начала декабря 2023 года произошло еще шесть инцидентов с самолетами крупнейшего авиаперевозчика России.

Ранее ГУР удалось получить секретные документы, свидетельствующие об авиаколлапсе РФ из-за санкций. Судя по данным из документов, в 2023 году в росавицации резко возросло количество происшествий и случаев технических неисправностей. Россия испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом и острым дефицитом запчастей, из-за чего на "донорство" пустили более 35% самолетов. Наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси.

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