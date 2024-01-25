В РФ загорелся цех по производству аэролодок

Предприятие в селе Еловое Красноярского края принадлежит компании Аллигатор, производящей плоскодонные водные суда с надувными и жесткими корпусами и авиационными двигателями.

В Красноярском крае РФ загорелся цех по производству аэролодок. Огонь охватил более 1700 квадратных метров. Об этом сообщает российский ТГ-канал SHOT.

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Чтобы спастись от пожара, 40 человек выбежали из здания.

Сообщается, предприятие в селе Еловое Емельяновского района принадлежит компании Аллигатор, производящей плоскодонные водные суда с надувными и жесткими корпусами и авиационными двигателями. Стоимость аэролодок этого производителя составляет 4,4 млн, как, например, модель Alligator Raptor X AIR 650.

Во время пожара люди не пострадали.

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