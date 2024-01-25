"РФ не простой и не слабый противник" - Президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел призвал мир смотреть на войну в Украине "без розовых очков".

Россия - не слишком слабый соперник, поэтому на войну в Украине следует смотреть "реалистично". Об этом сообщает президент Чехии Петр Павел.

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"Мы должны смотреть реалистично, а не в чрезмерно оптимистичных розовых очках, как это часто бывало до сих пор. Россия, безусловно, не легкий или слабый противник", - сказал чешский лидер.

Он сообщил, что накануне президентских выборов в РФ давление российских войск на фронте только усилится, ведь Кремлю необходимы большие территориальные завоевания.

Также он считает, что даже если у Путина появится серьезный соперник, то и ему необходимо будет показать своему электорату решительность и результат, что принесет Украине еще большие потери.

"Россия ведет себя агрессивно, невежливо. Мы должны постараться, чтобы Украина получила наилучший возможный результат, и чтобы она сохранила поддержку демократического мира", - заявил президент Чехии, призвав партнеров продолжить помощь Украине.

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