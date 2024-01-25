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Обвиняемая в убийстве Татарского получила 27 лет тюрьмы

Дарью Трепову признали виновной по трем статьям УК РФ, а ее тюремный срок - самый большой для женщины в истории России.
Обвиняемая в убийстве Татарского получила 27 лет тюрьмы
Дарья Трепова / Соцсети

Второй Западный окружной военный суд признал Дарью Трепову виновной в деле о взрыве в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого погиб так называемый "военкор" Максим Фомин (Владлен Татарский). Об этом сообщают росСМИ.

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Сообщается, что Дарью Трепову признали виновной по трем статьям: совершение террористического акта, незаконное обращение взрывных устройств, а также подделка документов. Ее тюремный срок - самый большой для женщины в истории РФ (ранее в 2023 году Ростовский областной суд приговорил Инессу и Викторию Тарвердиевых - членов "банды амазонок", признанных виновными в многочисленных убийствах и ограблениях, - к 25 годам лишения свободы).

При этом судья полностью удовлетворил гражданские иски пострадавших к Дарье Треповой - суммарно почти на 16,5 млн рублей.

Также Дмитрий Касинцев, помогавший Треповой скрываться, получил 1 год 9 месяцев в колонии общего режима.

Ранее Зеленский поздравил контрразведку с профессиональным праздником.

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