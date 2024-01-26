Без помощи США украинский народ ощутит негативные последствия - Госдеп

Речь идет не только о помощи в сфере безопасности, но и экономической и гуманитарной поддержке Украины.

Если за помощь Украине не проголосуют в Конгрессе США, украинский народ ощутит негативные последствия отсутствия финансирования, поскольку у Белого дома нет другого источника для Киева. Об этом в четверг, 25 января, заявил заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Пател во время брифинга в Госдепе. Пател отметил, что у США "нет волшебного горшка денег", поэтому приходится ожидать и надеяться, что Конгресс сможет действовать оперативно. Как только будет проголосовано за дополнительное финансирование для Украины, США смогут продолжать выполнять обязательства по поддержке украинских партнеров во всех сферах, включая безопасность, экономическую и гуманитарную поддержку. "У меня нет конкретных данных, которые я могу предложить, но если мы не сможем предоставить финансирование, будут ощутимы реальные последствия для украинского народа. Пострадает возможность украинского народа бороться против российской агрессии", - сказал он. Кроме того, он добавил, что под риском окажется и деятельность неправительственных, гуманитарных и других партнерских организаций, занимающихся помощью. Украине. Соединенные Штаты Америки ищут способы защитить украинскую энергетическую инфраструктуру от атак России зимой. Ранее не оставлять Украину наедине с врагом призвал заместитель представителя Госдепа Ведант Пател. Продолжение поддержки Киева он назвал обязанностью.

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