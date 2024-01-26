США в ОБСЕ: Путин стремится уничтожить Украину

Украинский народ избрал демократию, главенство права, европейский и трансатлантический путь.

Глава Кремля Владимир Путин по-прежнему стремится к полному уничтожению Украины, как независимого государства и покорению украинского народа. Об этом в четверг, 25 января, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер на заседании Постоянного совета этой организации в Вене, пишет Укринформ. Карпентер обратил внимание, что в следующем месяце исполняется десять лет с тех пор, как Россия начала свою нескрываемую агрессию против Украины незаконно вторгшись и оккупировав , а также исполняется два года с тех пор, как Россия при поддержке Беларуси начала полномасштабную войну. Он напомнил, что РФ в новогодние праздники нанесла по украинским городам и гражданскому населению разрушительные удары. "Это суровое напоминание миру о том, что цель Путина остается неизменной - он стремится уничтожить Украину как независимое государство и покорить ее народ, лишив его демократического голоса и суверенитета", - указал представитель США. Карпентер отметил, что 16 января Путин открыто назвал украинскую территорию, которую Россия сейчас оккупирует, "завоеванием". "Понятно, что Путин и его окружение рассматривают Украину не как суверенное, независимое государство, а как призовой объект недвижимости для воображаемой империи, управляемой Кремлем, наполненной не свободными людьми, а населением, которое они презирают и стремятся покорить своей воле силой", - сказал Карпентер. В то же время он подчеркнул, что большинство украинцев видят свое будущее с Европой, а не под российским порабощением. "Украинский народ избрал демократию, верховенство права, европейский и трансатлантический путь. Украинский народ решил бороться, чтобы защитить свои дома, свою свободу и независимость своей страны. Украина должна победить в этой борьбе и Соединенные Штаты стоят на стороне Украины", - добавил он. . Глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), министр иностранных дел Мальты Ян Борг посетит Киев на следующей неделе.

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