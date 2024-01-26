Сотрудничество КНДР и РФ несет угрозу - Пентагон

Соединенные Штаты считают, что Северная Корея осуществляет регулярные поставки вооружения в Российскую Федерацию.

Тесное сотрудничества между Северной Кореей и Россией несет угрозу для Европы и Корейского полуострова. Об этом в четверг, 25 января, заявила заместитель представителя Пентагона Сабрина Сингх во время брифинга. Представительница Минобороны США подчеркнула, что Пентагон продолжает отслеживать военное взаимодействие между Россией и КНДР. Она отметила, что по состоянию на сегодняшний день нет сообщений о новых поставках оружия. Однако, по ее словам, США и другие страны обеспокоены в связи с углублением сотрудничества между двумя режимами, поскольку это может повлиять на ситуацию в мире. Российские корабли загружаются в северокорейском порту, о чем свидетельствуют данные спутниковых снимков. Напомним, в сентябре 2023 года Владимир Путин и Ким Чен Ын провели встречу на космодроме Восточный. Спустя время после этого КНДР начала массово поставлять снаряды России. Руководитель ГУР Кирилл Буданов сообщил, что Северная Корея является самым крупным поставщиком оружия для России.

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